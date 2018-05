Werk kunstenaar Stanley Brouwn toch niet naar Biënnale Venetië

Het werk van de vorig jaar overleden kunstenaar Stanley Brouwn wordt toch niet opgenomen in de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië in 2019. Vorige week meldde het Mondriaan Fonds dat er werk van de kunstenaars Remy Jungerman, Iris Kensmil en Brouwn was geselecteerd voor het kunstfestival, maar na bezwaar van Brouwns weduwe is besloten zijn werk niet in te sturen.

In plaats daarvan is besloten om alleen het werk van Jungerman en Kensmil te tonen. Volgens het Mondriaan Fonds wordt zo recht gedaan aan de inspiratiebron die hij was voor de twee andere Surinaams-Nederlandse kunstenaars. Brouwn zou zelden groepstentoonstellingen hebben gedaan, omdat hij vond dat dat de waarneming verandert.

Het Mondriaan Fonds schrijft in een schriftelijke verklaring dat Brouwns weduwe achter het plan staat. "Ik ben tevreden dat niet alleen Stanleys artistieke positie gerespecteerd wordt, maar ook die van de twee andere kunstenaars", citeert het Fonds haar.

'Houding herijken'

"De inzending voor Venetië gaat over het herijken van je houding", zegt curator en directeur Benno Tempel van het Gemeentemuseum Den Haag, die samen met de kunstenaars het nieuwe plan heeft ontwikkeld. "Het werk van Jungerman en Kensmil geeft daarin de maat aan. Niet door de les te lezen, maar door mogelijkheden te tonen."

Remy Jungerman maakt voor de Biënnale een nieuwe installatie. Het wordt een zogenaamde 'kabra tafra', een tafel die kan dienen als altaar om met voorouders in gesprek te gaan. Iris Kensmil maakt in samenwerking met The Black Archives een installatie van portretten van zwarte utopisten, in de stijl van modernistische kunstenaars als Mondriaan.