Duitse politie boos over levensechte plastic potvis uit België

Belgische kunstenaars hebben commotie veroorzaakt in het Noord-Duitse Zingst. Zonder de autoriteiten ervan op de hoogte te stellen hebben ze een 17 meter lange plastic potvis op het strand van de kustplaats gelegd. De potvis zag er zo levensecht uit, dat de gemeente dacht dat er daadwerkelijk eentje was aangespoeld en daarover ook een persbericht verstuurde.

Al snel bleek dat de potvis was neergelegd door het Belgische kunstcollectief Captain Boomer, als onderdeel van een fototentoonstelling in Zingst. Met de plastic potvis willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de vervuiling van de wereldzeeën. Rondom de "aangespoelde" potvis liepen ook onderzoekers in witte pakken rond, maar dat bleken ingehuurde acteurs.

Beboet

De politie van de Duitse plaats is niet blij met de onaangekondigde actie omdat de hulpdiensten voor niets zijn uitgerukt. Een politiewoordvoerder zei dat er wordt bekeken of de initiatiefnemers beboet kunnen worden.

Het is de bedoeling dat de plastic potvis tot 3 juni op het strand van Zingst blijft liggen, maar of de gemeente dat toestaat is nog onduidelijk.