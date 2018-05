Wat mag wel en wat niet? Antwoorden op vragen over de privacywet

1. Welke rechten hebben burgers gekregen door deze nieuwe wet?

Het belangrijkste is het klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dus stel dat een organisatie niet meewerkt aan je recht tot inzage of het recht om vergeten te worden, kun je daar een klacht indienen en dan moeten zij ook echt wat doen met die klacht.

2. Mogen ouders nog foto's maken tijdens verjaardagsfeestjes of schoolreisjes?

Alles wat strikt privé is of huishoudelijk gebruik wordt, valt niet onder deze wet. Dus vakantiekiekjes of foto's van kinderfeestjes mag je nog steeds maken. Als je ze ook maar zelf blijft gebruiken, je moet uitkijken bij het publiceren van die foto's. Ook scholen moeten oppassen. Openbaar op de website zetten is niet zo handig, maar je kan ze wel ophangen op school.

3. Er komen veel mails over privacy vanuit bedrijven, wat gebeurt er als je daar niet op reageert?

Het hangt er vanaf hoe ze het hebben geformuleerd in die mail. Iedereen vraagt wat anders. Als ze je opnieuw om toestemming vragen, betekent dat eigenlijk dat als jij niks doet zij jou uit hun maillijst moeten verwijderen. Anders heeft die toestemming geen waarde.

Heb je geen zin om de privacyverklaringen helemaal te lezen? NOS op 3 legt in deze video uit op welke vijf woorden je moet letten.