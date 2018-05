Poppodia blazen optreden Poolse neonazi-band af

Poppodia 013 in Tilburg en P60 in Amstelveen hebben een optreden van de Poolse black metalband Infernal War afgeblazen. Volgens de poppodia zijn ze gisteren geĆÆnformeerd over uitlatingen van de band waar ze niet achter kunnen staan. Infernal War noemt zijn muziek "de soundtrack van genocide" en zou een fascinatie hebben voor de misdaden van de nazi's.

De groep heette aanvankelijk Quintus en hernoemde zich later Infernal SS, een duidelijke verwijzing naar de SS, de elite-eenheden van de nazi's. De leadzanger heeft de artiestennaam Herr Warcrimer aangenomen en een van de gitaristen wordt Zyklon genoemd, een verwijzing naar het gas zyklon B dat in de gaskamers is gebruikt. Op het promotie-shirt staat "Pure Elite Aryan Terror", wat verwijst naar het Arische gedachtengoed van de nazi's.

Zelf ontkent de band nazistisch gedachtengoed aan te hangen. Wel is de zanger van de band een Holocaustontkenner. In een interview noemde hij de Holocaust ooit een mythe. Hoewel hij zei dat hij niet uitsluit dat dat er Joden zijn omgekomen in de concentratiekampen, vond hij het dodental van zes miljoen "bespottelijk".

Ook in Verenigd Koninkrijk geschrapt

De controversiƫle achtergrond van de band was al langer bekend bij de poppodia. 013 en P60 zeggen dat provocerende meningen en beeltenissen vaker voorkomen bij extreme muziekstromingen, maar dit ging ze te ver. Ook het Centraal Joods Overleg heeft bij de podia geklaagd en is blij met de afzegging.

Infernal War zou morgen en overmorgen in Tilburg en Amstelveen optreden, samen met bands Marduk, Ragnarok en Azziard. Ook in het Verenigd Koninkrijk is Infernal War deze week uit het programma geschrapt.

In onderstaand fragment bezingt Infernal War genocide en onderdrukking.