Meer aangeboren afwijkingen in Limburg

In Limburg worden vaker baby's geboren met een aangeboren afwijking dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Op elke 1000 baby's in Nederland hebben 28 een aangeboren afwijking, tegen 38 in Limburg. Het probleem speelt vooral in de regio's Parkstad en Noord-Limburg.

Het gaat daarbij vooral om ernstige aandoeningen aan hart, nieren, urinewegen en de geslachtsorganen. Gynaecoloog Audrey Coumans van de Universiteit Maastricht noemt de uitslag van het onderzoek alarmerend. "Het zijn ernstige aandoeningen die vaak ook langdurig effect hebben op de gezondheid van kinderen."

Oorzaak onbekend

De onderzoekers gissen naar de oorzaak van het hoge aantal aangeboren afwijkingen. Armoede, overgewicht, een hogere leeftijd van de moeder en alcoholgebruik kunnen in algemene zin oorzaken van aangeboren afwijkingen zijn. Die problemen spelen volgens Coumans niet alleen in de regio Parkstad, maar ook in andere regio's in Nederland waar het aantal afwijkingen niet hoger ligt.

In het onderzoek is uitgesloten dat de resultaten te verklaren zijn door een andere manier van registeren van de verschillende regio's. De onderzoekers hebben een aanvraag ingediend voor vervolgonderzoek.