Ultieme poging voor identificatie onbekende WO II-slachtoffers

De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht doet een uiterste poging om 103 onbekende Nederlandse oorlogsslachtoffers te identificeren. De dienst gaat de komende maanden de 103 graven op het Nationaal Ereveld in Loenen openen en de stoffelijke resten verder onderzoeken.

Omdat de groep directe nabestaanden, zoals kinderen, broers en zussen, steeds kleiner wordt, is dit volgens Defensie een laatste kans om de oorlogsslachtoffers hun naam terug te geven. Het ministerie roept mogelijke nabestaanden van vermisten dan ook op om dna af te staan bij de Bergings- en Identificatiedienst van de Landmacht of de Oorlogsgravenstichting.

Verwantschapsonderzoek

Het dna-materiaal wordt gebruikt voor een verwantschapsonderzoek. De dienst is in het bijzonder op zoek naar nabestaanden van mensen die verplicht in Duitsland moesten werken of daar in gevangenschap zijn omgekomen of vermist zijn geraakt.

De 103 onbekende Nederlanders zijn in de Tweede Wereldoorlog omgekomen en op verschillende plaatsen anoniem begraven, zoals op de Waalsdorpervlakte en in Duitsland. Ze zijn na de oorlog herbegraven op het ereveld in Loenen. Het onderzoek gaat mogelijk enkele jaren duren.