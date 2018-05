Uitgeverij 'verdraait' recensie Volkskrant over boek

"Verpletterend bedoelde ik dubbelzinnig", zegt Kouters. "Ik ben verbijsterd. Het is onfatsoenlijk en onwettig dat er uit mijn privémail is geciteerd voor een promotiecampagne. Meer wil ik er niet over zeggen."

De posters werden gedrukt voordat het interview überhaupt in de krant was verschenen. "We hadden eerst moeten controleren of het woord 'verpletterend' ook in de krant werd gebruikt", zegt Prometheus-hoofdredacteur Job Lisman. "Maar dat is helaas niet gebeurd."

De posters worden verwijderd en vervangen door posters met een andere quote.