Erwin Olaf schenkt honderden foto's aan Rijksmuseum, volgend jaar expositie

Er zijn geen verdere voorwaarden verbonden aan de schenking, zegt Olaf. De foto's worden volgend jaar tentoongesteld in het Rijks en in 2019 zullen ook het Gemeentemuseum en het Fotomuseum in Den Haag een aantal foto's tentoonstellen naar aanleiding van Olafs 60ste verjaardag.

Controversiële foto's

Olaf werd in de jaren 80 bekend door zijn controversiële foto's. In de series Squares en Chessmen portretteerde hij bijvoorbeeld naakte bejaarden, mannen met erecties en forse naakte vrouwen in bondagekleding. In 1989 won hij de Eerste Prijs voor Jonge Europese Fotografen.

De laatste jaren werden z'n foto's minder controversieel. In 2011 won Olaf de Johannes Vermeerprijs. Hij schoot vaker foto's voor de koninklijke familie. Ook de portretfoto's ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander.