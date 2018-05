Steeds minder zzp'ers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en pensioen

Er zijn steeds minder zzp'ers die zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of geld opzijzetten voor hun pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de 895.000 zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) hadden in 2016 slechts 170.000 een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), dat is zo'n 19 procent. Bij zmp'ers (zelfstandigen met personeel) ligt het aantal aov-verzekerden een stuk hoger, op bijna een derde.

Ook bij de pensioenvoorziening betalen steeds minder zelfstandigen lijfrentepremies. In 2016 was dat bij zzp'ers slechts 10 procent, bij zmp'ers 16,5 procent.

Te duur

In de vijf jaar ervoor is het aantal verzekerden steeds verder gedaald. Naar de reden voor het minder verzekeren is het een beetje gissen, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. "Vaak wordt gezegd dat men de arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur vindt, of dat jongeren niet met hun pensioen bezig zijn."

De leeftijd en de sector waarin zzp'ers werken spelen ook een rol. Jongeren tot 25 jaar en 65-plussers zijn het minst vaak verzekerd voor arbeidsongeschiktheid (respectievelijk 7 en 1 procent), de middengroep het meest, met zo'n 20 procent. In fysieke beroepen, zoals de bouw en de landbouw, wordt het vaakst verzekerd. Ook zzp'ers met hogere inkomens verzekeren zich vaker.

De daling vindt ook plaats in de jaren dat het economisch slecht ging en er voor zzp'ers lang niet altijd werk was, zegt NOS-economieredacteur André Meinema. "Met weinig werk en dus weinig verdiensten is een aov-verzekering of de lijfrentepremie wellicht een van de eerste zaken waarop bezuinigd wordt. In 2015 en 2016 begint de economie aan te trekken en zie je dat het aantal verzekerden niet of nauwelijks meer daalt."