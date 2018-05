Politie onderzoekt inzet van vrijwilligers om computers te beveiligen

De politie onderzoekt de mogelijkheid om politievrijwilligers in te zetten op het gebied van computerveiligheid. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid antwoordt dit op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Rutte. Het Kamerlid zegt dat de politie in Groot-Brittanniƫ dat al doet, in samenwerking met het bedrijfsleven.

De politie in Nederland is bezig digitaal talent te werven, maar moet concurreren met het bedrijfsleven. Volgens Kamerlid Arno Rutte hebben bedrijven al veel moeite om de benodigde mensen aan zich te binden, terwijl hun arbeidsvoorwaarden vaak beter zijn. Rutte: "De kans dat de politie daar in mee kan gaan is nihil."

In het Verenigd Koninkrijk zitten ze met hetzelfde probleem. De politie daar werkt nu samen met het bedrijfsleven om medewerkers in te zetten als vrijwilliger, zegt Rutte.

Krijtstreeppakken als politievrijwilliger

Het idee is dat een medewerker enkele uren per week of per maand als vrijwilliger bij de politie aan de slag gaat, terwijl het bedrijf zijn of haar uren doorbetaalt. Rutte: "Mensen uit de City, de krijtstreeppakken, die werken als vrijwilliger om de financiƫle boeven aan te pakken en met cyberdeskundigheid is dat precies hetzelfde."

Voordeel is dat zeer schaarse kennis beschikbaar komt voor de politie, met steun van werkgevers. Het belang van het bedrijfsleven is, volgens Rutte, dat cyberkennis en deskundigheid bij de politie voldoende aanwezig is. "Uit de gesprekken die ik heb gevoerd, blijkt dat ook Nederlandse werkgevers openstaan voor een dergelijke samenwerking."

Rutte wil daarom dat de minister samen met de korpschef bekijkt of ook in Nederland een vrijwillige politie-inzet kan komen op het gebied van computerveiligheid, die wordt ondersteund door werkgevers.

'Indrukwekkend wat politievrijwilligers nu al doen'

Minister Grapperhaus is enthousiast geraakt over het fenomeen politievrijwilliger. Hij heeft een aantal van hen ontmoet tijdens een werkbezoek. "Het was half april, op een vrijdagavond. Ik kan u verzekeren, dat is echt buitengewoon indrukwekkend wat mensen, zonder enige vergoeding, in hun vrije tijd, naast hun gewone werk bereid zijn te doen voor de politie."

Bij die gelegenheid heeft hij ook mensen gesproken die hem hebben verteld dat ze beschikken over cyberexpertise. "Ik ondersteun daarom dit idee zeer en de politie gaat ermee aan de slag", heeft de minister de Kamer laten weten.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoe de screening moet verlopen, of de vrijwillige inzet bij de politie verenigbaar is met de baan van de vrijwilliger en of er aanvullende opleidingen nodig zijn.