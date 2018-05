Excuses Morgan Freeman na beschuldigingen seksuele intimidatie

De Amerikaanse acteur Morgan Freeman heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan iedereen die zich respectloos behandeld voelt door hem. Dat deed hij na berichtgeving van CNN over vrouwen die hem beschuldigen van seksuele intimidatie.

"Iedereen die me kent of met me heeft gewerkt, weet dat ik niemand expres zou beledigen of opzettelijk iemand een ongemakkelijk gevoel zou willen geven", schrijft de 80-jarige Oscarwinnaar in een schriftelijke verklaring. "Ik bied excuses aan aan iedereen die zich ongemakkelijk of niet gerespecteerd voelt. Dat was nooit mijn bedoeling."

CNN heeft zestien mensen gesproken. Acht zeiden dat ze zelf het slachtoffer zijn geweest van ongepast gedrag van Freeman. De andere acht zeiden dat ze het hebben gezien. Het wangedrag zou niet zijn gemeld, omdat de betrokkenen bang waren dat ze hun baan zouden verliezen. Andere oud-collega's zeggen overigens dat Freeman van onbesproken gedrag is.

Rokje omhoog trekken

Een vrouw die met de nieuwszender sprak, was in 2017 productieassistent bij de film Going in style, waarin Freeman ook een rol had. Hij zou herhaaldelijk hebben geprobeerd haar rokje omhoog te trekken en hij zou haar meer dan eens hebben gevraagd of ze ondergoed droeg. Uiteindelijk zou een medespeler, Alan Arkin, Freeman tot de orde hebben geroepen.

Andere vrouwelijke productiemedewerkers van eerdere films zeggen dat de acteur opmerkingen bleef maken over hun lichaam. Daarom zouden veel vrouwen op de set alleen nog kleding hebben gedragen waarin hun borsten en billen niet zichtbaar waren.

Naast collega's van Freeman sprak CNN ook met journalisten die verslag doen van de entertainmentindustrie. CNN-journalist Chloe Melas zegt tijdens haar zwangerschap het slachtoffer te zijn van wangedrag door Freeman. Bij een bijeenkomst zou Freeman haar hand hebben vastgehouden terwijl hij de zwangere Melas van top tot teen bekeek. "Jij bent rijp", zou hij daarbij hebben gezegd.