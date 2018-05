Zo lieten de VS en Noord-Korea hun nucleaire top al voor aanvang stranden

Even leek het erop dat het echt ging gebeuren: de Verenigde Staten zouden 12 juni praten met Noord-Korea over de kernwapens van het land. Maar zojuist heeft de Amerikaanse president het zo goed als afgeblazen. Hij spreekt van een gemiste kans, "een oprecht treurig moment in de geschiedenis". Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Voor wie alleen kijkt naar de gebeurtenissen van vandaag, moet de actie van Trump komen als een (kleine) verrassing. Hoewel er wat gebekvecht was, ontmantelde Noord-Korea vanochtend nog een testlocatie voor nucleaire wapens, wat toch kan worden gezien als een tegemoetkoming. En er was zelfs al een speciale herdenkingsmunt geslagen in de VS.