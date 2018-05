Abortus: sneuvelt morgen het laatste Ierse taboe?

"Er was van alles mis met het kindje", herinnert Nicola zich. "Het enige dat zeker was, was dat hij uiteindelijk zou overlijden." Samen met haar man besloot ze dat ze een abortus wilde. "Dat leek ons het meest humane om te doen." Alleen kon ze niet bij een Ierse arts terecht. "Er was niemand die me bijstond of me adviseerde", herinnert ze zich. "We stonden er helemaal alleen voor. Ze zeiden dat ik maar naar Groot-Brittannië moest gaan."

Over andere vrouwen die dat deden, hoorde Nicola verschrikkelijke verhalen. "Vrouwen die het stoffelijk overschot van hun kind in een koffer vanuit Engeland mee naar huis namen of het opstuurden in een postpakket."

2000 euro

Ondanks die verhalen gaan jaarlijks meer dan 3000 Ierse vrouwen naar Groot-Brittannië voor een abortus. Voor Nicola bleek het geen optie: "De ingreep zou meer dan 2000 euro kosten, exclusief vluchten en hotels", zegt ze. "We hadden net een huis gekocht, ons spaargeld was op."

Ze werd gedwongen te wachten tot de baby in haar buik overleed en doodgeboren ter wereld kwam. Dat zou nog weken duren. "Kun je je voorstellen: om je heen zie je dolgelukkige stellen die hun eerste echo krijgen. Maar ik moest elke week naar het ziekenhuis voor een echo om te kijken of mijn baby al dood was. Het was echt een traumatische ervaring."

Roadshow

Nicola zet zich daarom actief in voor de ja-campagne in haar provincie Donegal, in het Noordwesten van Ierland. Het percentage kerkgangers is er het hoogst van heel Ierland. Niet verwonderlijk dus dat het nee-kamp er zich nadrukkelijk laat zien: hier is hun aanhang het grootst. Met een speciale roadshow trekken ze door het land.

