Al die privacymailtjes in je inbox? 'Een beetje overdreven'

Grote kans dat je inbox deze weken uitpuilt met mailtjes van bedrijven en organisaties, die je privacy allemaal heel belangrijk vinden en waarvan je in sommige gevallen niet eens meer wist dat je er ooit klant bent geweest.

Het is geen toeval: morgen treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. Daarin gelden strengere privacyregels. Veel bedrijven mailen je om opnieuw toestemming te vragen voor het ontvangen van hun nieuwsbrief of om je op hun nieuwe privacyvoorwaarden te wijzen.

Maar daarin slaan ze wel behoorlijk door, menen juristen. "Het is allemaal complete onzin", zegt juriste Charlotte Meindersma, die bedrijven bijstaat ter voorbereiding op de nieuwe privacywet.

Toestemming

De nieuwe wet vereist onder meer dat je kan bewijzen dat je toestemming hebt gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Maar dat betekent niet dat je opeens opnieuw toestemming moet vragen als je die onder de oude wet al had.

"Ik heb ook het gevoel dat er een zekere paniek is. En dat omdat het ene bedrijf het doet, het andere bedrijf dat dan maar nadoet", zegt Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden.

Zelf ontving Zwenne vandaag al een stuk of zeven mailtjes, die hij onnodig storend noemt. "Het is mij niet direct duidelijk hoe de privacywet dit zou vereisen", aldus Zwenne.

Ook nieuwe privacyvoorwaarden hoeven echt niet altijd gemaild te worden, meent juriste Meindersma. "In veel gevallen moeten die inderdaad worden aangepast vanwege de nieuwe privacywet. Maar je hoeft ze niet per se te mailen. Je kunt die ook gewoon laten zien als een klant weer bij je langskomt", meent zij. Dat kan bijvoorbeeld als een gebruiker de app of dienst opent.