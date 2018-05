OM wil onderzoek naar misstanden haven Sint-Maarten

Het Openbaar Ministerie vermoedt omvangrijke corruptie en jarenlang wanbeleid in de haven van Sint-Maarten. Vandaag vraagt het OM aan de rechter om een onderzoek te gelasten naar misstanden.

Het gaat niet om een strafzaak, maar om een civiele procedure. Die moet leiden tot meer inzicht in de gang van zaken bij het havenbedrijf.

Het OM denkt dat er veel mis is met aanbestedingen, leningen en interne controles. Het OM zegt geen opheldering te krijgen van het havenbedrijf zelf, dat volledig in handen is van de staat. Daarom probeert justitie nu onafhankelijk onderzoek af te dwingen via het gerechtshof.

Mogelijk is de haven door corruptie en wanbeleid in grote financiƫle problemen geraakt, stelt het OM. Als het havenbedrijf failliet zou gaan, heeft dat grote gevolgen voor het eiland. De haven is namelijk de belangrijkste inkomstenbron van Sint Maarten, een zelfstandig land binnen het koninkrijk.

Fraude

Het OM heeft meerdere aanwijzingen voor fraude in de haven. Zo loopt er een strafzaak tegen de voormalige directeur van het havenbedrijf. Hij zou hebben getekend voor valse facturen en zo bijna zeven miljoen euro achterover hebben gedrukt.

Ook worden twee parlementsleden verdacht van belastingontduiking en het aannemen van smeergeld. Een van hen is vorige maand veroordeeld tot enkele maanden cel.

Peperdure brug

Het OM vermoedt ook wanbeleid bij verschillende projecten waar de haven bij betrokken was. Zo financierde het havenbedrijf in 2013 een peperdure brug op het eiland, om te zorgen voor een betere verbinding naar de haven. Het OM twijfelt aan het nut van die brug.

Ook ging het mis met een bouwplan bij de pier, waar cruiseschepen aanleggen. De haven was miljoenen kwijt door een conflict met een projectontwikkelaar. Details over de lening die het havenbedrijf daarvoor moest afsluiten, kwamen niet op tafel.

Dubieus is volgens het OM ook de lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding bleek in handen van de broer van de voorzitter van de raad van commissarissen van de haven. Dat riekt naar belangenverstrengeling, meent het OM.

Genoeg gedaan

Het havenbedrijf vindt dat inmiddels al genoeg maatregelen zijn genomen om corruptie tegen te gaan en dat misstanden al aan de orde komen in de lopende strafzaken. Een breder onderzoek zou daarom niet nodig zijn. De haven zegt ook altijd te hebben meegewerkt met het OM.

Vandaag wordt op Sint-Maarten de civiele zaak behandeld. Het gerechtshof zal later bepalen of er daadwerkelijk een uitgebreid onderzoek komt.