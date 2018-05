Nabestaanden MH17 verwachten nu stappen van het kabinet

Niet te lang

Ploeg vindt niet dat het kabinet tot nu toe te afwachtend is geweest. Volgens hem is het reëel dat het kabinet wachtte op de bevindingen van het JIT. Maar nu het JIT zulke stevige uitspraken doet, moeten het kabinet en de Tweede Kamer daarmee aan de slag, vindt hij.

Inmiddels is de ramp al bijna vier jaar geleden, maar Ploeg vindt niet het dat allemaal al te lang duurt. Hij trekt de vergelijking met het Passageproces over de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, dat ook al jaren duurt. "Dit is een buitengewoon complex onderzoek. Ik denk dat het in belang is van de nabestaanden en de samenleving dat het in één keer grondig gebeurt, met bewijzen die standhouden voor de rechter."