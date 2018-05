Rusland blijft betrokkenheid MH17-ramp ontkennen

Rusland blijft ook na de vandaag gepresenteerde bewijzen zijn betrokkenheid bij de ramp met vlucht MH17 glashard ontkennen. "Geen enkele Russische raketinstallatie heeft ooit de grens tussen Rusland en Oekraïne gepasseerd", zegt het ministerie van Defensie. Ook zegt het ministerie dat het Russische leger niets te maken heeft met de vliegtuigcrash.

Het internationale onderzoeksteam JIT zei vandaag wettige en overtuigende bewijzen te hebben dat de Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde, afkomstig was van de 53ste brigade van de Russische strijdkrachten. Ook werden beelden getoond om het bewijs te ondersteunen dat de installatie waarop de raket zat door de 53ste brigade vanuit Koersk naar de grens met Oekraïne werd gebracht.

Gemanipuleerd

Het Russische ministerie zegt dat het onderzoeksteam zijn conclusies alleen rechtvaardigt met mogelijk gemanipuleerde beelden van sociale media. Die beelden zijn volgens Moskou geleverd door de Oekraïense inlichtingendiensten en werden eerder getoond door "de beruchte Britse activistische onderzoeksgroep Bellingcat".

Het ministerie weerspreekt volgens persbureau Tass ook dat Rusland niet meewerkt met het JIT. Volgens het ministerie heeft het JIT van Rusland "overweldigend bewijs" van Oekraïense betrokkenheid gekregen.

Ooggetuigen

Uit verklaringen van ooggetuigen blijkt volgens Moskou dat de raket werd afgevuurd vanuit een gebied dat in handen was van het Oekraïense leger. Ook is volgens het ministerie van Defensie "tijdens de samenwerking met de Nederlandse politiediensten" aangetoond dat er geen Russische, maar een Oekraïense Buk-raket is gebruikt.

De Russische ambassade in Nederland geeft geen commentaar op de bevindingen van het JIT.