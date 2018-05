Duits bedrijf wil zout winnen in Enschede, gemeente weet van niets

Een Duits zoutwinningsbedrijf wil over enkele jaren beginnen met het winnen van zout uit de bodem bij Enschede. De gemeente Enschede weet alleen niets van die plannen.

De zaak kwam aan het licht toen het bedrijf een mail stuurde naar de gemeente. Daarin stond dat er een meetnet op het Enschedese grondgebied zou komen. Het bedrijf, Salzwinnungsgesellschaft Westfalen (SGW), wint al zout net over de grens in Duitsland. Het gebied waarin bodemdaling optreedt door de zoutwinning, nadert volgens SGW de Nederlandse grens. Het nieuwe meetnet moet de bodemdaling monitoren in de Overijsselse grond.

Geen informatie

De gemeente Enschede zegt hierover en over de zoutwinningsplannen nooit te zijn geïnformeerd. Niet door het bedrijf, maar ook niet door het ministerie van Economische Zaken. Uit navraag bij het ministerie blijkt dat SGW in 2011 een vergunning heeft aangevraagd die in 2014 is verleend. Daarbij is er advies geweest van experts, onder andere van het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en de Mijnraad.

Inmiddels staat er volgens RTV Oost een gesprek gepland tussen de gemeente en het bedrijf. Daarin moet het plan van het Duitse bedrijf worden toegelicht. Ook wil de gemeente Enschede dat er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor bewoners van het gebied.

Enschede is op zijn zachtst gezegd niet blij met de gang van zaken van het Ministerie van Economische Zaken. De gemeente zegt tegen de regionale omroep dat ze eerder bij het proces betrokken willen worden. Daarnaast willen ze een stevigere stem hebben in het uiteindelijk te nemen besluit.