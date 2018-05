Rotterdam krijgt rol in populair computerspel WOII

De stad Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een onderdeel van de nieuwste versie van het populaire computerspel Battlefield. Spelers gaan met elkaar de strijd aan in de stad.

RTV Rijnmond schrijft dat het nog niet duidelijk is hoe de stad in het oorlogsspel te zien is. In een eerste afbeelding zijn onder andere de Maas en de Oude Haven te zien.

Het is de vijfde editie van Battlefield. In een eerdere game konden spelers al in de Tweede Wereldoorlog vechten. Volgens de makers worden die locaties niet opnieuw bezocht. "We besloten andere plekken te verkennen en verhalen over de oorlog te vertellen die spelers misschien nog niet kenden," schrijft een van de bedenkers.

Het spel komt in oktober uit. Eerdere edities gingen miljoenen keren over de toonbank.