Oud-minister Bussemaker hoogleraar in Leiden

Oud-minister Jet Bussemaker wordt hoogleraar in Leiden. Ze bekleedt vanaf 1 juli bij het Leids Universitair Medisch Centrum de nieuwe leerstoel 'Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg'. Ze zal onderwijs geven en onderzoeken hoe nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen van meerwaarde kunnen zijn voor de samenleving.

Daarnaast gaat ze werken voor de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse universiteit in Den Haag.

Bussemaker heeft ervaring met zowel onderwijs als zorg. Ze was staatssecretaris van Volksgezondheid in het vierde kabinet-Balkenende en minister van Onderwijs in het tweede kabinet-Rutte. Verder was ze onder meer Tweede Kamerlid voor de PvdA, lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en rector van de Hogeschool van Amsterdam. Bussemaker studeerde zelf politicologie.