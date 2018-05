Werkgevers ov verbijsterd over aanvullende eisen FNV

De werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) zijn "verbijsterd" over de houding van de FNV in het cao-conflict. Na onderhandelingen lag er een loonbod van 8,3 procent voor drie jaar, maar dat werd door de leden afgewezen.

Nu wil de vakbond, bovenop het loonbod, een extra doorbetaalde pauze van 5 minuten per 2,5 uur en een extra loonsverhoging. Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer is dat onhaalbaar en onbetaalbaar.

De werkgevers willen graag opnieuw met de bonden in gesprek om duidelijke afspraken te maken waar alle medewerkers mee kunnen leven. De VWOV vertegenwoordigt Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz.

De extra pauze zou ov-bedrijven 4 tot 5 procent per jaar extra kosten en dan komt daar de extra loonsverhoging nog bij. "Dat geld is er simpelweg niet," zegt Fred Kagie van de VWOV. Hij is het er wel mee eens dat de signalen over de hoge werkdruk serieus genomen moeten worden. "Iedereen moet normaal kunnen pauzeren. In sommige diensten is niks aan de hand, andere diensten moeten we aanpassen."

Hij zegt dat de aanpassingen iets anders zijn dan in elke dienst extra pauzes doorbetalen. "Dat willen we graag bespreken met de bonden, maar dat weigeren zij in elke vorm."

Staken zinloos

De bonden staken zaterdag opnieuw in een aantal regio's. De VWOV spreekt van een zinloos middel dat reizigers dupeert, de stakende chauffeurs en de bedrijven veel geld kost en de partijen niet dichter bij elkaar brengt.

"De eisen van de bonden zijn simpelweg niet haalbaar en dat weten ze. Het openbaar vervoer moet uiteindelijk ook betaalbaar blijven. Ik vraag me dan af wat het doel nog kan zijn", zegt Kagie.

De VWOV beschuldigt de bonden ervan dat er door hun houding een cao-loze periode aan lijkt te komen. De roosters worden de komende tijd wel aangepast, zoals was afgesproken met de bonden. Dat gebeurt "vanuit goed werkgeverschap", om de werkdruk te verlichten.