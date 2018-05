Kraft Heinz opent innovatiecentrum op Zuidas

Voedingsmiddelenproducent Kraft Heinz opent volgende week een nieuw kantoor aan de Amsterdamse Zuidas. In het innovatiecentrum gaan internationale experts nieuwe manieren bedenken om efficiƫnter en slimmer te werken op onder meer het gebied van logistiek en productie.

Kraft Heinz investeert 90 miljoen euro in de nieuwe vestiging. Er komen 400 mensen te werken. Kraft Heinz kiest voor de Zuidas omdat die dichtbij Schiphol ligt. Het bedrijf gaat samenwerken met de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kraft Heinz is een van de grote voedingsconcern ter wereld, met een omzet van 26 miljard euro en ruim 200 merken. Vorig jaar probeerde het Unilever over te nemen, voor 134 miljard euro. Dat mislukte. Het bedrijf liet later weten Unilever verder met rust te zullen laten.

Kraft Heinz heeft een aantal Nederlandse merken in zijn portfolio, zoals De Ruijter, Venz, Honig en Karvan Cevitam.