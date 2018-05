Britse oud-militair verstopt zich maanden in Franse bossen

In de bossen bij het West-Franse plaatsje Surin heeft de politie een voormalige Britse militair opgepakt die zich vijf maanden lang in de bossen had verschanst. De 51-jarige man had zich verstopt nadat hij tot 15 maanden cel was veroordeeld voor zo'n 40 inbraken in de omgeving van het plaatsje.

Volgens de omroep France 3 bivakkeerde de man vijf maanden lang in een gecamoufleerde tent, helemaal verstopt tussen de bossen en takken. Tussen zijn verblijf in de bossen door, ging de oud-militair rustig door met zijn rooftocht. Uiteindelijk vond de politie hem toen de kapotte takken in het bos begonnen op te vallen.

Schrik

In de schuilplaats van de man vonden agenten meer dan 200 gestolen spullen, zoals camera's, computers en sieraden. Opvallend genoeg had de man in zijn onderkomen ook een tv staan die werkte op een accu, uiteraard ook gestolen. Vermoedelijk leefde hij dagelijks op het voedsel dat andere mensen in hun huis hadden staan.

In Surin zat de schrik er door de inbraakgolf goed in. "Een echtpaar is acht keer beroofd", zegt de burgemeester in Franse media. "Ze hadden zelfs tralies voor hun keukenramen geplaatst om hem maar buiten te houden. Iedere keer als hij inbrak hadden ze net hun koelkast bijgevuld."

De oud-militair heeft waarschijnlijk zijn militaire vaardigheden gebruikt voor het opbouwen van zijn tent. Hij zit vast en moet niet alleen zijn celstraf voor de vorige inbraken uitzetten, maar krijgt ook een nieuw proces voor de nieuwe inbraken.