Turkse lira in vrije val, centrale bank grijpt in

Precies een maand voor de Turkse verkiezingen dreigt een financiële crisis in Turkije. In een maand tijd is de Turkse lira maar liefst veertien procent gedaald ten opzichte van de euro. Deze week sloeg die trend door: de munteenheid lijkt nu in vrije val.

Dat heeft grote gevolgen voor de mensen in Turkije. Op sociale media gaat het al dagen over de laatste wisselkoersen. Veel Turken staan voor groot dilemma: moeten zij hun spaargeld zo snel mogelijk omwisselen naar dollars of euro's, of toch nog maar even wachten?

Turkse economische instellingen proberen de gemoederen te bedaren. Om vertrouwen uit te stralen maakte de belangrijkste beurs in Istanbul bekend dat het zijn fondsen om zal wisselen naar Turkse lira's. Er is geen reden tot zorgen, liet Istanbul Borsa weten, de inflatie komt alleen maar door onnodige speculatie. Dat is regelrechte onzin, stelt econoom Mustafa Sönmez. "Dat weten ze op de beurs ook wel. We kunnen niet eens zeker weten of de maatregel daadwerkelijk is doorgevoerd, of alleen voor de schijn."