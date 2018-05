Omroep Brabant boos om 'nepnieuws' gemeente Bergen op Zoom

Omroep Brabant baalt van een actie van de gemeente Bergen op Zoom. Die stuurde in april bewust nepnieuws de wereld in, stelt de omroep. Hoofdredacteur Renzo Veenstra wil dat de gemeente tekst en uitleg komt geven.

Bergen op Zoom kondigde in april aan dat er een eeuwenoud boek was gevonden, ingemetseld onder plavuizen in het museum Markiezenhof. Het museum is dicht voor restauratie en het boek zou bij onderhoudswerk tevoorschijn zijn gekomen. Experts gingen aan de slag om de inhoud te onderzoeken. Omroep Brabant deed verslag van de opvallende vondst, compleet met een woordvoerder van het Markiezenhof.

Nu blijkt het een publiciteitsstunt te zijn, op poten gezet door de gemeente. Nepnieuws wil Bergen op Zoom het niet noemen. "Dit gaat verder dan een 1 aprilgrap. We hebben de balans gezocht tussen de waarheid en het aantrekkelijk maken van verhalen."

Kom dat maar eens uitleggen, schrijft hoofdredacteur Veenstra op de website van Omroep Brabant. "Om voor de gek gehouden te worden is tot daaraan toe. Maar dat dat door de gemeente gebeurt (en volgehouden wordt) is op zijn minst kwalijk te noemen." Veenstra gaat ervan uit dat het gemeentebestuur langskomt. "Wij zenden dat dan uit zodat jullie, ons publiek, mee kunnen kijken en luisteren."