'Honderdduizenden routers gehackt, mogelijk voor aanval bij Champions League'

Talos kan niet bevestigen dat Rusland achter de aanval zit. "Maar we denken dat het gaat om de hackersgroep APT28", zegt Martin Lee van Talos. De groep zou ook achter aanvallen op de NAVO, het Witte Huis en de Amerikaanse Democraten zitten en is eerder gelinkt aan Rusland.

Bovendien waarschuwden de Amerikaanse en Britse overheden vorige maand nog dat Rusland zich schuldig maakt aan het hacken van routers. Aantallen werden destijds niet genoemd.

Doel onbekend

Wat het doel is van de hacks, is niet geheel duidelijk: er zijn meerdere doelen mogelijk. Het gaat in ieder geval om routers die zijn geschikt voor thuisgebruik en in kleine bedrijven, en niet om zakelijke systemen.