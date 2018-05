OM verbetert administratie na blunder in zaak politiemol

Het Openbaar Ministerie past de eigen systemen aan om een fout zoals in de zaak van politiemol Mark M. in de toekomst te voorkomen. Door die fout kwam M. begin deze maand vrij, terwijl hij een gevangenisstraf van vijf jaar uitzat voor corruptie.

Het OM had te laat aan het gerechtshof in Den Bosch gevraagd om de voorlopige hechtenis van M. te verlengen. Daarop besloot het hof in Den Bosch om de politiemol vrij te laten.

Typefout

Volgens het ressortpakket is het misgegaan door een typefout in het digitale systeem dat wordt gebruikt bij het plannen van het moment waarop over de hechtenis van de verdachte moet worden besloten. In plaats van 26-02-2018 als startdatum van de voorlopige hechtenis werd 26-03-2018 ingevoerd.

Die fout is niet automatisch door het systeem gecorrigeerd en daarom laat het OM de verschillende systemen aanpassen. Dan is het niet meer mogelijk een latere startdatum van de voorlopige hechtenis in te voeren dan de datum van invoer. Over acht weken moet de wijziging zijn doorgevoerd.

Mark M. blijft nu in ieder geval op vrije voeten tot na de behandeling van zijn zaak in hoger beroep. Die staat gepland voor 7 augustus.