Nabestaanden MH17: willen Russen leven in een land zonder waarheid?

Nabestaanden van MH17-slachtoffers halen in een open brief hard uit naar de Russische autoriteiten en staatsmedia. Die hebben er volgens hen alles aan gedaan om twijfel te zaaien en de waarheid over de vliegramp te verdoezelen. Willen de Russen leven in een land waar de waarheid niet meer bestaat, vragen zij zich af.

De brief staat op de website van de onafhankelijke krant Novaya Gazeta. Hij is ondertekend door een tiental nabestaanden uit Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Zij schrijven dat zij na bijna vier jaar nog steeds worstelen met het plotselinge en brute verlies van hun geliefden en de vragen die nog niet zijn beantwoord.

Russische volk niet schuldig

"Wij geven het Russische volk niet de schuld van wat er is gebeurd", zeggen de briefschrijvers. "Wij zijn niet tegen jullie. Wij houden de Russische staat en zijn leiders verantwoordelijk voor de dood van onze familieleden."

In de brief wordt verwezen naar de theorieën die in Russische staatsmedia de ronde deden. De MH17 zou door een Oekraïens vliegtuig zijn neergehaald; het vliegtuig van de Russische president zou het eigenlijke doelwit zijn; de Boeing zou vol met lijken hebben gelegen en opzettelijk zijn neergestort.

Vervolgens vragen de nabestaanden zich af of de Russen in een land willen wonen waar de waarheid niet meer bestaat.