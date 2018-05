Kwallen vergallen waterpret in Ouddorp

Duizenden kwallen verpesten al twee dagen waterpret bij een waterpark in het Grevelingenmeer, bij Ouddorp. De dieren zijn vermoedelijk door de oostenwind naar de oevers gedreven.

Het is onverantwoord om mensen te laten spelen in het park, zegt een medewerkster tegen RTV Rijnmond. "Als je van de glijbaan gaat, duik je zo in een kwallenbad. Dat leek ons geen goed idee, want ik denk wel dat ze steken."

Eigenaar Erik Hazelzet was vanochtend in de veronderstelling dat de kwallen weg zouden zijn,. "Als het goed is, zijn ze inmiddels vertrokken", sprak hij, maar niets was minder waar.

Waterparkliefhebbers kunnen ook niet terecht in een ander aquapark, in Hellevoetsluis. Dat park wordt weer opgebouwd nadat het vorig jaar werd verwoest bij een storm.