Landbouw en vieze rivieren: dit gaat Rutte doen in India

India zoekt investeringen en de Nederlandse delegatie zal voornamelijk proberen voet aan de grond te krijgen bij het versterken van de Indiase landbouwsector en bij een project voor het schoonmaken van de Ganges-rivier. Onze export naar India bedraagt 2 miljard euro, dat zijn voornamelijk chemische producten en machines. Omgekeerd importeren wij voor 3 miljard euro uit India, dat zijn voornamelijk aardolieproducten.

Brexit en vleesvervangers

Ook de brexit zal aan bod komen tijdens de driedaagse missie. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer denkt dat Nederland een gat kan vullen, staat in een verklaring. "Ik wil samen met premier Rutte zorgen dat Indiase bedrijven in de aanloop naar brexit ook vaker kijken naar Nederland. Alleen zo kunnen ze naar verwachting gemakkelijk de EU-markt op. Wij moeten zorgen dat Nederland bij Indiase ondernemers bovenaan staat als ze zich gaan heroriënteren."

30 procent van de Indiërs is vegetariër, een markt waar Henk Schouten van Schouten Europe graag op inspringt. Met zijn bedrijf in vleesvervangers is hij de komende dagen ook aanwezig tijdens de handelsmissie. "India is een opkomende markt met veel vegetariërs, maar de consumptie van vlees groeit en dat is een bedreiging. Als China en India net zo veel vlees eten als wij heb je een probleem." Schouten gaat in het Aziatische land een contract tekenen voor een fabriek voor zijn vleesvervangers.

Ook de Wageningen Universiteit haakt aan bij het bezoek in India, zij zullen spreken over de bouw van fruitpakhuizen in Himachal Pradesh, een bergachtige deelstaat in het noordwesten van het land. "India is een interessant land voor ons, ook als je kijkt naar de economie. Onze kennis kan bijdragen aan de manier waarop India nu en in de toekomst om wil gaan met voedselproductie en landbouw", aldus woordvoerder Vincent Koperdraat.

De Nederlandse delegatie is nog tot en met vrijdag in India.