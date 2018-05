Recordaantal Britten vraagt Duitse nationaliteit aan

Een recordaantal Britten heeft vorig jaar de Duitse nationaliteit gekregen: 7493, tegen 2865 in 2016, en slechts 622 in 2015, meldt het Duitse bureau voor statistiek. Het verband met de naderende brexit ligt voor de hand: 2016 was het jaar dat de Britten in een referendum stemden voor het verlaten van de Europese Unie.

De afgelopen twee jaar kregen in totaal dus 10.362 Britten de Duitse nationaliteit en dat is meer dan het dubbele dan in de vijftien jaar ervoor: tussen 2000 en 2015 waren het er bijna 5100.

Ongeveer negen procent van de Britten die een Duits paspoort kregen, woont niet in Duitsland, maar heeft een band met het land door bijvoorbeeld familie die in de jaren 30 en 40 is gevlucht voor de nazi's.

De grootste groep buitenlanders die de Duitse nationaliteit kreeg waren vorig jaar net als in de jaren ervoor de Turken (bijna 15.000). De Britten staan op twee, gevolgd door Polen (ruim 6600), Italianen (ruim 4200) en Roemenen (ook ruim 4200).