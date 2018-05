Geen quotum voor vrouwen bij Defensie

Er komt geen quotum voor het aantal vrouwen bij Defensie. Staatssecretaris Visser denkt dat zo'n streefpercentage verkeerd kan uitpakken.

PvdA-Kamerlid Ploumen zei vanmorgen in een debat over het personeel bij Defensie dat zich te weinig vrouwen bij de krijgsmacht melden. Ze vindt dat het tijd is voor "straffere maatregelen" en vroeg de staatssecretaris om over een minimumpercentage na te denken.

Visser is het met Ploumen eens dat er te weinig vrouwen bij Defensie werken. Van de militairen is 9,7 procent vrouw, in topfuncties is het 5 procent. Volgens Visser komt dit vooral doordat vrouwen denken dat een baan bij de krijgsmacht niets voor hen is. Ze wil met voorlichting duidelijk maken dat de drempel misschien minder hoog is dan zij denken.

'Nare gevallen'

Ook de Tweede Kamer steunt het plan voor een vrouwenquotum niet. GroenLinks-Kamerlid Diks wees erop dat zo'n verplichting om meer vrouwen aan te nemen bij de politie geen succes was, omdat mannen hun vrouwelijke collega's erop aankeken. Die zouden hun baan aan een voorkeursbeleid te danken hebben. "Daar zijn een paar nare gevallen uit voortgekomen."

Visser zei dat dit precies de reden is waarom ze bij Defensie, net als de politie van oudsher een mannenorganisatie, geen quotum wil. Ze zegt dat ze kwalitatief goed personeel wil bij Defensie. "De achtergrond maakt daarbij niet zoveel uit."

Er zijn op dit moment tussen de vijf- en zesduizend vacatures bij Defensie.