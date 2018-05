Vrouw krijgt levenslang voor 'sadistische' aanval met zwavelzuur

Een Zuid-Afrikaanse vrouw die haar Nederlandse ex-vriend overgoot met zwavelzuur, moet levenslang de cel in. Dat heeft de Britse rechter bepaald. Na 12 jaar komt ze in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

De vrouw, Berlinah Wallace, had een relatie met de uit Brabant afkomstige Mark van Dongen. In september 2015 ging hij naar het appartement van Wallace in Bristol om een eind te maken aan de relatie. Hij bleef wel bij haar slapen.

Vier maanden in coma

Toen hij op bed lag, gooide de vrouw een glas met zuur over hem heen. De 29-jarige Van Dongen raakte verlamd aan zijn nek en lag vier maanden in coma. Hij verloor zijn linkerbeen, een oog en een oor. Vijftien maanden na de aanval onderging hij euthanasie in Belgiƫ.

Wallace is vrijgesproken van moord en doodslag, maar de rechtbank acht bewezen dat ze de bijtende vloeistof over hem heen gooide. Het was puur kwaad, vond de rechter. "Het was uw intentie was om hem zo te verminken dat hij niet meer aantrekkelijk zou zijn voor een andere vrouw."

Kort voor de aanval had Wallace tegen Van Dongen gezegd: "Als ik je niet kan hebben, dan niemand."

Manipulatief en gevaarlijk

De rechter sprak verder een "sadistische aanval die zorgvuldig was gepland". Ze noemde de vrouw van 49 manipulatief en gevaarlijk. Tijdens het proces zei Wallace tegen de jury dat ze dacht dat er water in het glas zat, meldt Omroep Brabant.

Vader Kees van Dongen vertelde tijdens de rechtszaak over de periode voor de euthanasie. "Hij zei: pa, ik ben moe van het vechten. Ik moet zoveel pijn lijden, ik kan niet meer. Laat me alsjeblieft gaan."