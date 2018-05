Kapotte trein nekt recordpoging stationspianist

Het was de goden verzoeken: voor zijn recordpoging om op één dag alle 16 stationspiano's te bespelen, had Hans Jansen een strak schema opgesteld.

De Zwolse stationspianist had de recordpoging minutieus voorbereid. Hij zou beginnen op het station van Maastricht en eindigen in Leeuwarden. Begeleid door veel pers speelde hij overal verzoeknummers en het lied Scare away the dark van Passenger. Maar aan het begin van de avond ging het mis.

Door een kapotte trein stond hij om 19.15 uur nog in Hengelo, het tijdstip waarop hij eigenlijk al op het krukje in Enschede had moeten plaatsnemen. Noodgedwongen sloeg hij Enschede over, anders zou het pianospel in Zwolle en Leeuwarden ook in gevaar komen.