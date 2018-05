Kans op werk vluchteling mede bepaald door woonplaats

Waar asielzoekers met een verblijfsvergunning een huis aangeboden krijgen, maakt verschil voor hun kans op een baan. Vluchtelingen plaatsen op plekken waar migranten met een vergelijkbaar profiel het goed hebben gedaan, kan ertoe leiden dat ze makkelijker aan de slag komen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB bepleit het gebruik van 'big data' bij het plaatsen van vluchtelingen. Dat zijn grote hoeveelheden statistische gegevens, op basis waarvan voorspeld kan worden hoe groot de kans op werk is voor bepaalde groepen migranten. Het onderzoek wordt vanmiddag gepresenteerd.

De onderzoekers hebben gekeken waar asielzoekers die in de tweede helft van de jaren 90 naar Nederland kwamen terecht zijn gekomen. Van die groep is bijna de helft aan het werk. In de gunstigste regio's is de kans dat ze een baan hebben bijna anderhalf keer zo groot als in de minst gunstige regio's, stelt het CPB.

Vaak een baan

De verschillen zijn voor een deel te verklaren uit de regionale werkloosheid, maar ook vanuit eigenschappen zoals leeftijd, geslacht en land van herkomst. Zo hebben vluchtelingen uit de voormalige Sovjet-Unie en Joegoslaviƫ opvallend vaak een baan in Amsterdam, Rotterdam en Limburg, terwijl statushouders uit andere landen in deze regio's juist moeilijker aan de slag komen.

Nu worden vluchtelingen verdeeld op basis van de grootte van gemeenten. In plaatsen met meer inwoners komen dus meer asielzoekers terecht. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, voert daarnaast de laatste jaren gesprekken met vluchtelingen om hun kwaliteiten in beeld te brengen.

Op basis daarvan worden ze geplaatst in een regio waar de kans op werk voor hen het grootst wordt geacht. Met behulp van 'big data' kunnen dus nog betere resultaten worden gehaald, zeggen de CPB-onderzoekers.

"Maar dat is op papier. Het is een rekensom met wat in het verleden behaald is. Als je echt zou willen weten wat deze methode oplevert zou je een pilot moeten uitvoeren, waarbij je sommige mensen plaatst volgens het huidige beleid en andere volgens de nieuwe methode", zegt onderzoeker Wouter Vermeulen in het NOS Radio 1 Journaal.