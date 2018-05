Ongewenste Rohingya-baby's op komst, negen maanden na geweldsuitbarsting

Zo'n negen maanden geleden barstte het geweld tegen de Rohingya-minderheid los in Myanmar. Dat ging om moord en brandstichting, maar ook verkrachting. Vandaar dat hulporganisatie Save the Children rond deze tijd een geboortegolf verwacht in de vluchtelingenkampen in Bangladesh.

"We weten dat er op grote schaal is verkracht en dat daar vrouwen zwanger van zijn geworden", vertelt Rik Goverde van Save the Children in het NOS Radio 1 Journaal. Hoeveel Rohingya er in verwachting zijn geraakt na verkrachting is niet te zeggen, omdat vrouwen daar vaak niet open over zijn. Maar hulporganisaties verwachten dit jaar in totaal 50.000 geboortes in de kampen net over de grens.

Dat zijn vaak geen makkelijke bevallingen. "Veel vrouwen daar bevallen thuis", vertelt Goverde, die zelf ook in de regio is geweest. "En thuis is dan een tent van zeil en bamboe." Daarbij is het regenseizoen net begonnen en dat maakt het modderig en koud. "Het is volstrekt onhygiënisch natuurlijk."

Schaamte

En als een kind eenmaal is geboren, dan is vaak ook de vraag: hoe nu verder? Veel baby's die voortkomen uit verkrachting worden verstoten. "Dat gebeurt uit schaamte of omdat de vrouwen niet herinnerd willen worden aan wat ze hebben meegemaakt. Dus worden er kinderen achtergelaten bij hulporganisaties."