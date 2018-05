Kolonel uit Tachtigjarige Oorlog herbegraven met militaire eer

In de loop der eeuwen werd Van Aysma grotendeels vergeten. De familie trok weg, zijn stins ging verloren, het graf verdween uit beeld. Alleen zijn helm bleef generatieslang hangen in de kerk van het dorpje bij Bolsward, uit gewoonte. Pas in 2015 had conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum door dat het om een uniek exemplaar ging.

Punt had een vaag plaatje van de helm op internet gevonden toen hij bezig was met onderzoek naar 17e-eeuwse helmen. Na een bezoek aan Friesland in 2015 concludeerde hij dat het om een uniek exemplaar moest gaan: van deze vorm was geen enkel ander exemplaar bewaard gebleven. Het metalen hoofddeksel wordt gezien als een topstuk en verhuisde naar het museum.

Ingestort

Geprikkeld door de vondst ging amateur-historicus André Buwalda in Schettens op zoek naar meer informatie over Van Aysma. Al snel ontdekte men daar zijn grafsteen onder de kerkvloer. Dat Van Aysma trots was geweest op zijn helm was duidelijk: een afbeelding prijkt prominent op zijn steen. Toen de steen gelicht werd, bleek de grafkelder van drie bij drie meter deels ingestort, maar er waren nog resten te vinden: mogelijk Van Aysma en zijn familie.