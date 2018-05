Amerikaanse schrijver Philip Roth overleden

De Amerikaanse schrijver Philip Roth is overleden in een ziekenhuis in Manhattan. De chroniqueur van de samenleving en het Joodse leven in de VS was 85 jaar.

Roth debuteerde in 1959 met de verhalenbundel Goodbye Columbus. Hij schreef meer dan dertig boeken, tot 2010 elk jaar één, waaronder de seksueel revolutionaire roman Portnoy's klacht en Amerikaanse pastorale, waarvoor hij in 1998 een Pulitzer-prijs won.

Hij gold jarenlang als kanshebber voor de Nobelprijs voor de Literatuur, maar die heeft hij niet gekregen. Wel kreeg hij verschillende andere prestigieuze onderscheidingen, zoals de National Book Award (twee keer), de Pen/Faulkner Award (drie maal) en de Man Booker International Prize.

Amerikaanse pastorale, Ik was getrouwd met een communist en De menselijke smet worden samen de American Trilogy genoemd. Ze vormen samen een portret van het naoorlogse Amerika. Het eerste boek gaat over de protestgeneratie ten tijde van de Vietnamoorlog, het tweede over het tijdperk van communistenjager McCarthy, en het derde speelt tegen de achtergrond van het Lewinsky-schandaal.

Antisemitische wetten

In 2004 verscheen het beklemmende Het complot tegen Amerika. Daarin beschrijft Roth wat had kunnen gebeuren als in de jaren 30 niet Roosevelt maar de isolationist Charles Lindbergh de verkiezingen had gewonnen. Onder 'president Lindbergh' worden allerlei antisemitische wetten doorgevoerd in de VS.

Hoewel zijn Joodse achtergrond een voorname rol speelt in zijn werk, zag hij zichzelf vooral als een Amerikaans auteur. "Het etiket 'Amerikaans-Joodse schrijver' betekent niets voor me", zei hij eens. "Als ik geen Amerikaan ben, ben ik niets." Een aantal van zijn boeken is gesitueerd in de joodse gemeenschap van de stad waar hij opgroeide, het tegen New York aan gelegen Newark.

Roth creëerde verschillende literaire alter ego's, van wie Nathan Zuckerman de belangrijkste is. Hij is de verteller in negen boeken van Roth.

In 2012 kondigde Philip Roth aan dat hij ging stoppen met schrijven. Zijn laatste roman, Nemesis, verscheen in 2010. Het boek gaat over de polio-epidemie die in 1944 toesloeg in Newark en de rampzalige gevolgen die dat had voor de onderlinge verhoudingen in de stad.