Helft minder foute overboekingen na IBAN-naamcheck

Bij Rabobank is het aantal overboekingen naar verkeerde IBAN-rekeningnummers gehalveerd sinds de bank de IBAN-naamcheck heeft ingevoerd. Elke dag worden er 1500 betalingen naar verkeerde rekeningnummers voorkomen.

In september vorig jaar heeft de bank als eerste in Nederland de naamcheck ingevoerd. Klanten krijgen bij online-overboekingen een melding te zien als de naam en het rekeningnummer niet matchen. Klanten kunnen vervolgens kiezen: de transactie annuleren of het geld toch overmaken.

Sinds de invoering zijn er 350 miljoen checks uitgevoerd. Er zijn nog altijd verkeerde overboekingen, bijvoorbeeld doordat klanten de waarschuwing negeren of doordat ze de verkeerde persoon of instantie selecteren uit het adresboek.

Andere banken

Alle grote banken willen het systeem van Rabobank overnemen. De Volksbank (SNS, ASN en Regiobank) voert het systeem vandaag in bij de mobiel bankieren-app. In de zomer wordt het ingevoerd bij internetbankieren van de bank.

Bij ING gaat het andersom. Vanaf volgende week krijgen klanten de IBAN-naamcheck te zien bij het internetbankieren. In de zomer volgt de invoering bij de app.

Klanten van ABN Amro moeten het langst wachten. Deze zomer hoopt de bank het systeem op de app en bij het internetbankieren in te voeren.