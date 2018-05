Macron pompt miljarden euro's in Franse buitenwijken

Met de aanpak van de drugshandel, met stageplaatsen voor studenten bij overheid en bedrijfsleven en door het opknappen van woningen wil de Franse president Macron het leven in de Franse voorsteden verbeteren. Vandaag maakte hij zijn plannen voor deze banlieues bekend.

De problemen in de Franse buitenwijken zijn al jaren bekend: de armoede is er groot, de werkloosheid hoog. In 2005 kwam het tot de grootste uitbarsting tot nu toe, toen verspreid over het land rellen uitbraken die drie weken aanhielden.

Macron noemde de inwoners van deze wijken vanmiddag "mensen die zijn geboren op moeilijke plekken". "Plekken waar veel armoede is en te weinig geld en waar onderwijs en werk ver weg zijn."

Laagst opgeleiden

Daarom wil de Franse president de komende jaren 15 miljard euro investeren in onderwijs en in de aanpak van werkloosheid. Op die manier wil hij een miljoen jongeren en een miljoen werklozen helpen, met name de laagst opgeleiden. "Want we kunnen zoveel banen creƫren als we willen, maar als zij geen betere opleiding krijgen, zal er altijd een gat blijven tussen die banen en de benodigde kwalificaties."

In juli krijgen de plannen een vervolg. Dan moeten de verschillende programma's klaar zijn die zijn gericht op het verbeteren van de werkgelegenheid, het onderwijs, de gezondheid en de veiligheid van de bewoners van de banlieues.