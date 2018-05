VVD stemt toch tegen meer vluchten Schiphol

PVV-Kamerlid Graus zegt in een reactie dat de uitspraken van de VVD niets waard zijn. "Ik denk dat hij is teruggefloten door de coalitie, hij zat echt op mijn lijn", zegt Graus. De Partij voor de Dieren spreekt van politieke poppenkast. "De VVD isoleert zich door deze idiote groeiplannen", zegt Kamerlid Van Raan.

De coalitiegenoten CDA en D66 vinden het gedrag van de VVD niet netjes naar de omwonenden van Schiphol toe, maar zijn blij dat de partij vandaag tegen heeft gestemd. "Het is goed dat de VVD tot inkeer is gekomen", zegt D66-Kamerlid Paternotte. "Niet meer dan 500.000 vliegbewegingen is een afspraak met de omwonenden en belofte maakt schuld. Dat geldt ook voor de overheid."

Voor de motie van de PVV was overigens ook mét de stemmen van de VVD-Kamerleden geen meerderheid geweest. Dijkstra zegt nog met een eigen idee voor groei tot 2020 te komen waar wel een Kamermeerderheid voor is.

In de Noordzee

Verder gaat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur toch laten onderzoeken of het haalbaar is om een vliegveld of 'mainport' in de Noordzee te bouwen. Over de motie van D66 en 50Plus daarover werd vandaag niet gestemd, want de minister had al beloofd dat zij het idee zou gaan uitvoeren.

In december zei Van Nieuwenhuizen nog dat een vliegveld in zee niet realistisch is. Het kost tientallen miljarden, zo'n vliegveld ligt ver van de bewoonde wereld en er zitten veiligheidsrisico's aan, waren onder meer de bezwaren van de VVD-minister. Nog voor de zomer komt ze met een onderzoeksopzet.