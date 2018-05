Huiseigenaren Maastricht flink rijker door nieuwe A2-tunnel

De aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht heeft ertoe geleid dat de waarde van de huizen rondom de tunnel met ruim 220 miljoen euro is toegenomen. De winst die dit zou opleveren voor de huiseigenaren bedraagt een kwart van de totale kosten van de tunnel, wat een hoger bedrag is dan verwacht.

De toename komt doordat de tunnel de leefbaarheid in de omgeving heeft verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Er is nu minder geluidsoverlast en een verbeterde luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.

De prijzen van de huizen die binnen 500 meter van de tunnel staan, stijgen met gemiddeld 7,1 procent. Van 500 tot 1000 meter is de gemiddelde toename 4,2 procent. Volgens het CPB is het bedrag van 220 miljoen geen volledige schatting omdat er niet is gekeken naar huizen buiten een straal van 1 kilometer.

In Nederland is nog niet eerder op deze manier onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en opbrengsten van soortgelijke projecten. Wanneer deze onderzoeksmethode vaker wordt toegepast, kan vastgesteld worden of zo'n tunnel overal in het land een positief effect kan hebben op de omgeving.

Huizenprijzen stijgen met bijna 9 procent

Verder maakten het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster bekend dat de Nederlandse koopwoningen in april bijna 9 procent duurder zijn geworden in vergelijking met vorig jaar. Wel bleek dat er in de afgelopen maanden minder huizen zijn verkocht, het gaat om een daling van 6 procent.