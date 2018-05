De Zuckerberg-show arriveert in Brussel

Voordat de hoorzitting is begonnen, klinkt er al brede kritiek uit het parlement zelf op de enthousiaste fractieleiders en op parlementsvoorzitter Tajani, die de bijeenkomst heeft georganiseerd. "Ze zijn zo trots dat hij komt, het lijken wel tienermeisjes die op de foto willen", zegt D66-Europarlementariƫr Sophie in 't Veld. "Ze zouden hem juist de duidelijke boodschap moeten geven dat wij de praktijken van Facebook niet accepteren in Europa."

In een verklaring laat Tajani weten dat hij er veel respect voor heeft dat Zuckerberg komt. "Hij ontmoet de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen. Hij heeft er ook nog in toegestemd het openbaar te doen, dat waardeer ik."

Weinig kennis van Facebook

De vriendelijke woorden worden door veel andere Europarlementariƫrs uitgelegd als ongepaste slijmerij. De voorzitter wordt verweten dat hij de bijeenkomst gebruikt als een pr-evenement om het Europees Parlement en zichzelf belangrijk te maken, terwijl juist een onbevangen en kritische ondervraging van Zuckerberg op zijn plaats zou zijn.

Dat beeld wordt versterkt door het feit dat de hoorzitting niet langer wordt afgenomen door de specialisten uit de commissie Juridische zaken. Gisteren besloten de fractievoorzitters van het parlement de ondervraging zelf te doen.

De angst bij veel betrokkenen in het parlement is nu dat de hoorzitting hetzelfde karakter krijgt als een vergelijkbare sessie met Zuckerberg in het Amerikaanse Congres. Bij die hoorzitting was duidelijk dat de ondervragers te weinig kennis van Facebook hadden om het Zuckerberg echt moeilijk te maken.

Duitse strijder tegen Facebook

Vanaf 18.15 uur is het aan de fractievoorzitters om te bewijzen dat ze Zuckerberg wel hard zullen aanpakken. De man om op te letten is wellicht de Duitser Jan Phillip Albrecht van de Groenen. Hij is geen fractievoorzitter maar mag aan de hoorzitting meedoen omdat hij namens het parlement officieel rapporteur is van de commissie Burgerlijke vrijheden. Hij voert al jaren strijd tegen Facebook over gegevensbescherming en zal waarschijnlijk de aanval kiezen.

In het Europees Parlement leeft wel al langer het idee dat er meer moet gebeuren om de privacy van burgers te beschermen. Daarom gaat er deze week een nieuwe Europese wet in werking om dat af te dwingen. De komende dagen zal iedere internetgebruiker meermaals een pop-up krijgen met de vraag of hij bepaalde gegevens nog wil blijven delen via internet. Met deze wet moet voorkomen worden dat internetbedrijven gegevens zomaar commercieel kunnen gebruiken en lang kunnen bewaren.

Het doel van de hoorzitting van vandaag met Zuckerberg is om te onderzoeken of er nog meer maatregelen moeten worden genomen om internetgebruikers in de EU te beschermen. Daarvoor zullen de fractievoorzitters in het Europees Parlement scherp moeten zijn; Zuckerberg zal tot in de puntjes voorbereid zijn en hopen net zo makkelijk weg te komen als in het Amerikaanse Congres.