Palestijnen vragen Strafhof om onderzoek misdaden Israël

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Malki wil dat het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag een onderzoek instelt naar misdaden die Israël in nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden zou begaan. Hij heeft in Den Haag een formeel verzoek ingediend, omdat er volgens hem voldoende bewijs is om een onmiddellijk onderzoek te beginnen naar het optreden van Israël in en bij de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.

Palestijnen lijden volgens Malki al tientallen jaren onder misdaden van Israël. Het ICC-onderzoek moet volgens hem gaan over de periode van medio 2014 tot nu.

De Palestijnen traden in 2015 toe tot het ICC, waardoor ze kunnen vragen om een onderzoek naar misdaden op Palestijns grondgebied. In 2014 ondertekende de Palestijnse president Abbas het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het ICC. In dat jaar kondigde minister Malki al aan dat hij Israël voor het Internationaal Strafhof wil dagen voor oorlogsmisdaden.

Volgens Israël is er geen enkele juridische onderbouwing voor het ingediende verzoek bij het ICC. Israël ontkent dat er nederzettingen in Palestijns gebied zijn gebouwd. Het gebied is veroverd op Jordanië en de precieze status van het gebied moet worden vastgesteld via overleg, vindt Israël.