Twee doden bij crash met sportvliegtuigje Krimpenerwaard

In een polder in de Krimpenerwaard is een sportvliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn omgekomen, meldt de brandweer.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur ten zuidwesten van het dorp Stolwijk vlak bij Gouda. Volgens radarbeeld gaat het om een Cessna met registratiecode PH-SBM. Het toestel was een kwartier daarvoor opgestegen van Rotterdam The Hague Airport.

Volgens ooggetuigen ging het mis bij het maken van een looping. Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk.