Sportvliegtuigje neergestort ten zuiden van Gouda

In een polder in de Krimpenerwaard is een sportvliegtuigje neergestort. De politie kan nog geen details geven.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur ten zuidwesten van het dorp Stolwijk vlak bij Gouda.

Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen Omroep West dat er twee mensen in het vliegtuigje zaten, die niet aanspreekbaar zijn. Volgens hem ging het mis bij het maken van een looping.

Een traumahelikopter en ambulances zijn opgeroepen. Ook zijn onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderweg naar de plek van het ongeluk.