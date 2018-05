Tientallen doden door hittegolf Pakistan

In de Pakistaanse stad Karachi zijn in drie dagen tijd zeker 65 mensen om het leven gekomen als gevolg van de extreem hoge temperaturen. Dat meldt een hulporganisatie in de miljoenenstad.

De komende dagen houden temperaturen van boven de 40 graden aan. De hulporganisatie Edhi Foundation, die eigen ambulancediensten en mortuaria in Karachi heeft, vreest dat het dodental nog zal oplopen. De hittegolf valt samen met de ramadan, waarin veel moslims niet eten of drinken.

De gouverneur van de provincie Sindh in het zuiden van het land spreekt tegen dat er Pakistanen als gevolg van de hitte zijn overleden. Hij heeft daar naar eigen zeggen nog geen enkel bericht van ontvangen van artsen.

In 2015 kwamen bij een hittegolf in Zuid-Pakistan zo'n 2000 mensen om het leven. Mortuaria van onder meer de Edhi Foundation zaten toen overvol en lichamen van overleden mensen werden buiten op straat gelegd.