Sony koopt EMI Music en daarmee hits van Beyoncé en The Beatles

Sony heeft het Amerikaanse muziekconglomeraat EMI Music overgenomen. Voor ongeveer 1,9 miljard euro is het Japanse techbedrijf eigenaar van de rechten van nummers van onder anderen Queen, Beyoncé en Kanye West.

Sony had al bijna 40 procent van de aandelen van EMI Music in bezit en koopt nu de overige 60 procent van investeerder Mubadala, een fonds dat in handen is van de Verenigde Arabische Emiraten.

De overname is de eerste grote deal onder de nieuwe ceo van Sony, Kenichiro Yoshida. Hij trad in april aan en wil meer geld verdienen met muziek, games en entertainment. Met deze aankoop wordt Sony volgens Yoshida 's werelds grootste uitgever van muziek.

Grootste hits

Nu Sony volledig eigenaar is van EMI Music, krijgt het een enorme muziekcatalogus in beheer. Daarin staan ruim 2 miljoen nummers, waaronder de grootste hits van de 20ste eeuw. Denk aan de Motown-collectie, het oeuvre van The Beatles en liedjes van Pharrell Williams en Alicia Keys.

De auteursrechten van deze nummers staan garant voor een gestage stroom aan inkomsten. De aankoop lijkt een strategische zet in een tijdperk waarin streamingdiensten een grote rol spelen. Om consumenten te binden is een ruim aanbod belangrijk en daarvoor zijn muziekrechten noodzakelijk.