Modderstromen in Zuid-Limburg na hevige regenval

Volgens buurtbewoners kwam de stroom uit een weiland. Onder meer in Berg en Terblijt ging het mis. Bij sommige woningen kwam de blubber het huis in. Met graafmachines en tractoren werd het spul opgeruimd, meldt 1Limburg.

In dezelfde plaats werd een paardenclub getroffen door het noodweer. Het zand in de springbak en de springbalken zijn weggespoeld. Vorige week waren het zand en de onderlaag van de springbak opnieuw aangelegd. De schade is volgens de eigenaar een paar duizend euro.

Ook in andere dorpen in de buurt van Maastricht, Bemelen en Cadier en Keer, kwamen meldingen van wateroverlast. In het wat noordelijkere Bunde liep ook een straat vol met water. Verder was er in Sittard wateroverlast.

In de loop van de dag wordt opnieuw veel regen verwacht in onder meer Limburg. Volgens het KNMI valt er vermoedelijk in korte tijd tussen de 20 en 44 millimeter neerslag. Voor een aantal provincies is daarom code geel afgegeven.