Voor Hans Jansen is 22 mei de Dag van de Stationspiano

Jansen begon vanmorgen om 05.00 uur op het station van Maastricht. Als het allemaal meezit eindigt zijn dag om 23.20 uur in Leeuwarden en dan heeft hij alle 16 stationspiano's in Nederland bespeeld. De piano's zijn een paar jaar geleden geïntroduceerd om de tijd die mensen op het station doorbrengen aangenamer te maken.

De reacties van het publiek doen Jansen goed. "Als ik speel zie ik dat sommige mensen even onthaasten. Ze kijken, glimlachen en soms besluiten mensen zelfs een trein later te nemen om te blijven luisteren. Dat vind ik heel gaaf."

Muzieklijst

Een muzieklijst heeft Jansen niet, maar één nummer gaat hij sowieso op ieder station spelen. "Scare Away The Dark van Passenger. Het gaat over dat mensen achter hun computer vandaan moeten komen en meer naar buiten moeten gaan. Dat vind ik wel toepasselijk."

Verder speelt Jansen vooral wat in hem opkomt. "En verzoekjes van mensen kunnen natuurlijk ook. Iedereen die een goed idee heeft is van harte welkom."